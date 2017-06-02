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Зі Львова відкриють ще один авіарейс до Польщі

14:59, сьогодні 309 Читать новость на русском
Новий авіарейс зі Львова до Польщі (Ілюстрація)
Новий авіарейс зі Львова до Польщі (Ілюстрація) / mirpozitiva

Польська авіакомпанія LOT запускає новий авіарейс, який з’єднає Львів та місто Бидгощ.

Про це повідомили на сайті Львівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, рейси виконуватимуть двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Перший рейск запланований на 4 серпня.

Читайте також: Ще один сюрприз від Ryanair: компанія оголосила про нові напрямки для польотів

Зі Львова літаки відлітатимуть о 1:40, з Бидгоща – о 4:10. Тривалість польоту становитиме 1,5 години.

Наразі зі Львова літають прямими рейсами до Варшави (LOT), Вроцлава (Wizz Air) та Радома (Sprint Air). Крім того, в листопаді лоукост Ryanair відкриє рейси до Кракова та Вроцлава.

Теги: LifeStyle Подорожі авіація Польща Львів
Джерело: 24 Канал
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