Зі Львова відкриють ще один авіарейс до Польщі

Польська авіакомпанія LOT запускає новий авіарейс, який з’єднає Львів та місто Бидгощ.

Про це повідомили на сайті Львівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, рейси виконуватимуть двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях з Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького. Перший рейск запланований на 4 серпня.

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Зі Львова літаки відлітатимуть о 1:40, з Бидгоща – о 4:10. Тривалість польоту становитиме 1,5 години.