Siemens передала Росії турбіни для електростанцій

Німецький концерн Siemens заявив, що поставив російському "Технопромекспорту" чотири газові турбіни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова директора департаменту виробництва енергії і газу Siemens в Росії Миколи Ротмістріва.

За контрактом майданчиком для цих турбін є Тамань,

– додав він.

"Технопромекспорт" придбав ці турбіни у 2015 році у спільного підприємства Siemens і ПАО "Силові машини", яке розташоване у Санкт-Петербурзі.

Практично всі умови договору з постачання турбін в Тамань з боку Siemens виконані. Але частина обладнання досі утримується на складах німецької компанії в порушення умов договору,

– додав Ротмістрів.

Сторони заявлюють, що устаткування призначене для будівництва електростанції на Таманському півострові.

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Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що на двох електростанціях в окупованому Криму встановлять турбіни Siemens. Згодом компанія Siemens заборонила Росії використовувати свої електротурбіни у Криму.