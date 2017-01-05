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Зимова прогулянка: як правильно поводитись на кризі

16:59, сьогодні 181 Читать новость на русском
Як поводитись на кризі
Як поводитись на кризі / 24 Канал

Взимку нерідко трапляються ситуації, коли начебто міцний лід у вас під ногами раптом дає тріщину і ви опиняєтесь на крижині, яка віддаляється від берега.

Зараз водойми буквально усіяні рибалками. Однак не всі знають правила поведінки на кризі і нерідко трапляються такі випадки, як, зокрема, у середу на Запоріжжі, коли рятувальникам довелось знімати 18 рибалок з дрейфуючої крижини.

Тож рятувальники радять – перед тим, як виходити на лід – переконайтесь у його міцності та товщині. Товщину краще виміряти за допомогою довгої загостреної палиці або схожого предмета. Важливо пам'ятати, що перевіряти товщину льоду ударами власних ніг категорично заборонено.

Так, для однієї людини безпечним вважається лід товщиною понад 7 см, а для групи людей – понад 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. Якщо ж ви зібрались влаштувати масове катання на ковзанах – переконайтесь, що лід під вами має товщину щонайменше 25 см.

Під час руху на льоду слідкуйте за його поверхнею, обходьте небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Якщо лід недостатньо міцний – зупиніться і повертайтесь назад тим самим шляхом, причому перші кроки робіть, не відриваючи ноги від поверхні.

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Теги: Україна Публікації Інфографіка Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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