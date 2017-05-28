Зірка "50 відтінків сірого" здивувала фігурою в купальнику: фото

Відома акторка та співачка Ріта Ора вразила прихильників фігурою на відпочинку в Каннах.

Фотографи заскочили зірку біля басейну у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc, пише Daily Mail.

У Ріти не худорляве, однак дуже підтягнуте та спокусливе тіло. Співачка часто розповідає, що захоплюється зовнішністю Дженіффер Лопес і саме вона часто надихає її працювати над собою.

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"Іноді дуже важко піти у спортзал. Але я дивлюся на Джей Ло та Кейт Бекінсейл і вони мене надихають. Якщо вони можуть фантастично виглядати, у мене немає виправдань", – розповіла Ора.

Ріта Ора в купальнику

Ріта Ора показала підтягнуту фігуру

Ріта Ора на відпочинку

Ріта Ора стала популярною в 2011 році після виходу у світ її пісні Hot Right No. Також співачка зіграла роль сестру головного героя у стрічці "50 відтінків сірого".