Зірка "Гаррі Поттера" вразила пікантним фото

Британська актриса Емма Уотсон знялася напівоголеною для глянцю. На таке зірка зважилася чи не вперше.

26-річна Уотсон топлес з'явилася на сторінках березневого номеру журналу "Vanity Fair".

Актриса також розповіла в інтерв’ю, що більше не робить жодних селфі зі своїми прихильниками.

Якщо хтось робить фотографію мене і розміщує її протягом двох секунд (у соцмережі – 24), то він фактично вказує моє місцерозташування у межах 10 метрів. Вони можуть побачити, де я і з ким. А я просто не можу надавати можливість для відстеження,

– сказала Емма.

In our March cover story, the newest Disney princess @EmmaWatson opens up about her metamorphosis from child star to leading woman (link in bio). Photographs by Tim Walker. Допис, поширений Vanity Fair (@vanityfair) Лют 28, 2017 о 5:35 PST

Додамо, нещодавно Емма Уотсон отримала звання жінки року від модного журналу.