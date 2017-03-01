Зірка "Гаррі Поттера" вразила пікантним фото

Британська актриса Емма Уотсон знялася напівоголеною для глянцю. На таке зірка зважилася чи не вперше.
26-річна Уотсон топлес з'явилася на сторінках березневого номеру журналу "Vanity Fair".
Актриса також розповіла в інтерв’ю, що більше не робить жодних селфі зі своїми прихильниками.
Якщо хтось робить фотографію мене і розміщує її протягом двох секунд (у соцмережі – 24), то він фактично вказує моє місцерозташування у межах 10 метрів. Вони можуть побачити, де я і з ким. А я просто не можу надавати можливість для відстеження,
– сказала Емма.
Додамо, нещодавно Емма Уотсон отримала звання жінки року від модного журналу.