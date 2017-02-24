Зірка "Ла-Ла Ленд" знялася у відвертому образі для американського глянцю

Американська актриса, лауреат премії Золотий глобус 2017 і номінатка на премію "Оскар" Емма Стоун взяла участь у новій фотосесії для журналу "Rolling Stone".

Про це розповіло видання Новое Время.

Фотографії з нового фотосету опублікували напередодні церемонії вручення кінопремії Оскар, яка відбудеться вже в цю неділю, 26 лютого. Цьогоріч Еммі Стоун кінокритики пророкують перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль" за участь в знаменитому мюзиклі "Ла-Ла Ленд".

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У фотосесії для глянцю "Rolling Stone" актриса з'явилася у відвертих образах, примірявши напівпрозорі облягаючі сукні-комбінації. Автором фотосету став американський фотограф Марк Селігер.

В інтерв'ю з виданням Емма Стоун поділилась, що намагається не думати про церемонію Оскар, а також про свою можливу перемогу:

"Я намагаюся про це не думати. Я намагаюся сконцентруватися на тому, що мені потрібно зробити в даний момент, і не думати про те, до чого все це веде", – розповіла акторка.

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