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Зірка "Рятувальників Малібу" знявся у кліпі від Marvel в стилі 80-х: кумедне відео

15:30, сьогодні 22 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео

Відомий актор Девід Хассельхофф записав разом із Marvel іронічний кліп "Пекло Вартових Галактики".

В кліпі окрім самого Девіда знялись також актори із "Вартових галактики" та сам режисер фільму Джеймс Ганн, який виконує роль барабанщика.

Музичний кліп зняв режисер Девід Яровескі, який зіграв епізодичну роль в перших "Вартових галактики". Він написав пісню разом з композитором Тайлером Бейтсом і назвав її "можливо, найбільшим твором, над яким він працював". Ролик став неймоврно популярним в мережі та за добу набрав понад 1 мільйон переглядів.

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У другій частині "Вартових Галактики", яка вийшла в прокат в травні 2017 року, багато жартів і ціла сюжетна лінія були пов'язані з актором і співаком Девідом Хассельхофф. Тож не дивно, що саме він став головним героєм відео.

Сам Хассельхофф вже не вперше записує іронічні музичні кліпи. У 2015 році він озвучив бортовий комп'ютер Hoff-9000 у фанатському фільмі Kung Fury. Спеціально для фільму він записав пісню True Survivor, на яку після цього вийшов музичний кліп.

Теги: Курйозні новини LifeStyle Музика
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