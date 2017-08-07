Зірка "Рятувальників Малібу" знявся у кліпі від Marvel в стилі 80-х: кумедне відео

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Відомий актор Девід Хассельхофф записав разом із Marvel іронічний кліп "Пекло Вартових Галактики".
В кліпі окрім самого Девіда знялись також актори із "Вартових галактики" та сам режисер фільму Джеймс Ганн, який виконує роль барабанщика.
Музичний кліп зняв режисер Девід Яровескі, який зіграв епізодичну роль в перших "Вартових галактики". Він написав пісню разом з композитором Тайлером Бейтсом і назвав її "можливо, найбільшим твором, над яким він працював". Ролик став неймоврно популярним в мережі та за добу набрав понад 1 мільйон переглядів.
Читайте також: "Despacito" на бандурі: в мережі з’явилась українська версія найпопулярнішого хіта
У другій частині "Вартових Галактики", яка вийшла в прокат в травні 2017 року, багато жартів і ціла сюжетна лінія були пов'язані з актором і співаком Девідом Хассельхофф. Тож не дивно, що саме він став головним героєм відео.
Сам Хассельхофф вже не вперше записує іронічні музичні кліпи. У 2015 році він озвучив бортовий комп'ютер Hoff-9000 у фанатському фільмі Kung Fury. Спеціально для фільму він записав пісню True Survivor, на яку після цього вийшов музичний кліп.