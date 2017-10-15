Зірка "Танців з зірками" зворушливо привітала чоловіка з річницею
19:32, сьогодні 1707 Читать новость на русском
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Відомий український хореограф та зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко привітала свого чоловіка Олексія Іванова з річницею весілля.
Привітання вона розмістила в Instagram.
"Два роки тому в цей день я познайомилася з хуліганом в бібліотеці. Рік тому в цей день я вийшла за нього заміж. Це найшвидше і найемоційніше рішення, яке я робила в житті, але я щаслива, що все сталося саме так", – написала Шоптенко.
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Вона також попросила у чоловіка пробачення, за те що руйнує його плани.
Пробач мене, що ти завжди все плануєш, а я тобі завжди все порчу своєю роботою, але ти ж кажеш, що ти мій фанат №1, значить терпи,
– додала зірка.
Джерело: 24 Канал
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