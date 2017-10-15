Зірка "Танців з зірками" зворушливо привітала чоловіка з річницею

Відомий український хореограф та зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко привітала свого чоловіка Олексія Іванова з річницею весілля.

Привітання вона розмістила в Instagram.

"Два роки тому в цей день я познайомилася з хуліганом в бібліотеці. Рік тому в цей день я вийшла за нього заміж. Це найшвидше і найемоційніше рішення, яке я робила в житті, але я щаслива, що все сталося саме так", – написала Шоптенко.

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Вона також попросила у чоловіка пробачення, за те що руйнує його плани.

Пробач мене, що ти завжди все плануєш, а я тобі завжди все порчу своєю роботою, але ти ж кажеш, що ти мій фанат №1, значить терпи,

– додала зірка.

Відомий український хореограф та зірка шоу "«"Танці з зірками"»" Олена Шоптенко привітала свого чоловіка Олексія Іванова з річницею весілля.