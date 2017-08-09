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Зірка "Всі жінки – відьми" повернулась до зйомок після двох років боротьби з раком

13:30, сьогодні 1018 Читать новость на русском
Шеннен Догерті
Шеннен Догерті / Фото з відкритих джерел

Американська актриса Шеннен Догерті, яка протягом двох років боролася з раком грудей, поділилася з шанувальниками фотографією зі знімального майданчика та зазначила, що повернулася до роботи.

Про це вона розповіла на своїй офіційній сторінці в Instagram.

На фото зірка одягнула чорну перуку на знімальному майданчику. Під світлиною Шеннен написала, що це будуть її перші зйомки після ремісії хвороби, а себе вона порівняла з вінтажною машиною, яка довгий час стоїть без використання.

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"Знову приступила до зйомок сьогодні. Це були дуже складні два роки. Боротьба з раком. Тебе як актора можуть підсидіти. Вони роблять висновок, що ти здасиш позиції і взагалі вже не здатний на щось. Я порівняла себе сьогодні з автомобілем. Вінтажним Ford Shelby, який стояв довго в гаражі, проте все одно залишається прекрасною машиною. Потрібен лише час, щоб завести мотор і поїхати. Схоже на те, що у мене зараз, але я щаслива і вдячна за все, за кожен день", – повідомила Шеннен Догерті.

Як відомо, зараз Шеннен запросили зіграти одну з ролей в серіалі "Смертельний потяг". Проект вийде на екрани в 2018 році. Багатосерійний фільм має стати телевізійною версією однойменної стрічки, яка вийшла на великі екрани в 1989 році.

Нагадаємо, що в Шеннен Догерті діагностували рак молочної залози в березні 2015 року.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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