Зірка "Зоряних війн" Дейзі Рідлі знялась у своїй першій фотосесії для Vogue: з’явились фото

Британська кіноактриса Дейзі Рідлі, яка виконує одну з головних ролей у фільмі "Зоряні війни: Пробудження Сили" та "Зоряні війни: останній джедай", прем’єра якого очікується в грудні 2017 року, стала зіркою листопадового випуску Vogue.

Про це повідомляють на сайті видання.

Завдяки ролі в новій трилогії "Зоряні війни" молода британська актриса Дейзі Рідлі моментально стала світовою популярністю, а разом з нею – ще й першої у своїй кар'єрі обкладинкою Vogue. Актриса, яку в грудні цього року ми побачимо у другій частині нової трилогії, "Останній джедай", знялася у дещо суворій, однак вражаючій фотосесії для листопадового випуску Vogue US.

One of my favourite photos from the Vogue photoshoot! ? Допис, поширений Daisy Ridley ? (@daisyridrey) Жов 11, 2017 о 7:43 PDT

Автором приголомшливого фотосету став культовий фотограф Маріо Тестіно.

Вже 9 листопада 25-річна Дейзі повернеться на великий екран в складі зоряного касту "Вбивства в Східному експресі", екранізації детектива Агати Крісті. А "Зоряні війни: Останній джедай", де Рідлі знову виконає роль Рей, з'явиться на екранах кінотеатрів 14 грудня. Власне, сама фотосесія для глянцю була присвячена темі виходу другого і вже фінального трейлеру фільму "Зоряні війни: Останній джедай".