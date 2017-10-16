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Зірка "Зоряних війн" Дейзі Рідлі знялась у своїй першій фотосесії для Vogue: з’явились фото

10:20, сьогодні 1125 Читать новость на русском
Дейзі Рідлі
Дейзі Рідлі / wallpapersite.com

Британська кіноактриса Дейзі Рідлі, яка виконує одну з головних ролей у фільмі "Зоряні війни: Пробудження Сили" та "Зоряні війни: останній джедай", прем’єра якого очікується в грудні 2017 року, стала зіркою листопадового випуску Vogue.

Про це повідомляють на сайті видання.

Завдяки ролі в новій трилогії "Зоряні війни" молода британська актриса Дейзі Рідлі моментально стала світовою популярністю, а разом з нею – ще й першої у своїй кар'єрі обкладинкою Vogue. Актриса, яку в грудні цього року ми побачимо у другій частині нової трилогії, "Останній джедай", знялася у дещо суворій, однак вражаючій фотосесії для листопадового випуску Vogue US.

One of my favourite photos from the Vogue photoshoot! ?

Допис, поширений Daisy Ridley ? (@daisyridrey)

Автором приголомшливого фотосету став культовий фотограф Маріо Тестіно.

Вже 9 листопада 25-річна Дейзі повернеться на великий екран в складі зоряного касту "Вбивства в Східному експресі", екранізації детектива Агати Крісті. А "Зоряні війни: Останній джедай", де Рідлі знову виконає роль Рей, з'явиться на екранах кінотеатрів 14 грудня. Власне, сама фотосесія для глянцю була присвячена темі виходу другого і вже фінального трейлеру фільму "Зоряні війни: Останній джедай".

The Last Jedi SPOILERS!

Допис, поширений Daisy Ridley ? (@daisyridrey)

Теги: LifeStyle Голлівуд мода Зоряні війни Кіно
Джерело: 24 Канал
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