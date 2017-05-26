Зірки "Гри престолів" знялись у стилізованій спільній фотосесії: опубліковані світлини

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Головні герої популярного серіалу "Гра престолів" знялись у фотосесії для журналу Entertainment Weekly.
Фото були опубліковані на офіційному сайті Entertainment Weekly.
На сторінках журналу з’явились улюблениці публіки актори Ісаак Хемпстід-Райт, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Кіт Харінгтон в образі своїх екранних персонажів: Брена, Арьї і Санси Старк, а також Джона Сноу.
Читайте також: В мережу потрапили нові фотографії зі зйомок "Гри престолів"
Видання присвятило цілий випуск новому сезону серіалу, який невдовзі вийде на світові екрани. Зйомки відбувались прямо на знімальному майданчику нового сезону, прем’єра якого відбудеться 16 липня.
Ар'я Старк у фотосесії
Фотосесесія зірок "Гри престолів"
Джон Сноу
Санса Старк для Entertainment Weekly
Герої "Гри престолів" знялись у фотосесії
Нагадаємо, нещодавно телеканал HBO оприлюднив перший повноцінний трейлер 7 сезону "Гри престолів".