12:15
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Держава зазнає збитків. Борг Януковича
Випуск новин
10:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Зірки "Гри престолів" знялись у стилізованій спільній фотосесії: опубліковані світлини

11:30, сьогодні 864 Читать новость на русском
Зірки
Зірки "Гри престолів" у фотосесії / ew.com

Головні герої популярного серіалу "Гра престолів" знялись у фотосесії для журналу Entertainment Weekly.

Фото були опубліковані на офіційному сайті Entertainment Weekly.

На сторінках журналу з’явились улюблениці публіки актори Ісаак Хемпстід-Райт, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Кіт Харінгтон в образі своїх екранних персонажів: Брена, Арьї і Санси Старк, а також Джона Сноу.

Читайте також: В мережу потрапили нові фотографії зі зйомок "Гри престолів"

Видання присвятило цілий випуск новому сезону серіалу, який невдовзі вийде на світові екрани. Зйомки відбувались прямо на знімальному майданчику нового сезону, прем’єра якого відбудеться 16 липня.

Ар'я Старк у фотосесії

Ар'я Старк у фотосесії

Фотосесесія зірок "Гри престолів"

Джон Сноу

Джон Сноу

Санса Старк для Entertainment Weekly

Санса Старк для Entertainment Weekly

Герої

Герої "Гри престолів" знялись у фотосесії

Нагадаємо, нещодавно телеканал HBO оприлюднив перший повноцінний трейлер 7 сезону "Гри престолів".

Теги: Кіно LifeStyle Гра престолів
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
сьогодні, 12:07 Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
Наталія Лебідь 554
Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги
сьогодні, 10:01 Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги "Куркуль"
Блог Медіа 599
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 1124
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 3782
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 1376
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук