Зірки "Гри престолів" знялись у стилізованій спільній фотосесії: опубліковані світлини

Головні герої популярного серіалу "Гра престолів" знялись у фотосесії для журналу Entertainment Weekly.

Фото були опубліковані на офіційному сайті Entertainment Weekly.

На сторінках журналу з’явились улюблениці публіки актори Ісаак Хемпстід-Райт, Софі Тернер, Мейсі Вільямс і Кіт Харінгтон в образі своїх екранних персонажів: Брена, Арьї і Санси Старк, а також Джона Сноу.

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Видання присвятило цілий випуск новому сезону серіалу, який невдовзі вийде на світові екрани. Зйомки відбувались прямо на знімальному майданчику нового сезону, прем’єра якого відбудеться 16 липня.

Ар'я Старк у фотосесії

Фотосесесія зірок "Гри престолів"

Джон Сноу

Санса Старк для Entertainment Weekly

Герої "Гри престолів" знялись у фотосесії

Нагадаємо, нещодавно телеканал HBO оприлюднив перший повноцінний трейлер 7 сезону "Гри престолів".