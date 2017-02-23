Зіркові гості на прем'єрі стрічки "Гіркі жнива": опубліковані фото

У Києві відбулася прем'єра першого англомовного повнометражного фільму про Голодомор "Гіркі жнива". Презентація фільму відбулась в кінотеатрі "Оскар".

На прем'єрі кінострічки було багато запрошених. Президент Петро Порошенко також привітав українців з прем'єрою кінострічки в соціальних мережах:

Хоч і самого глави держави на кінопоказі не було, проте його жінка Марина Порошенка разом з дітьми прийшли підтримати український кінематограф. Серед представників влади також були присутні: заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, міністр культури Євген Нищук, народний депутат Сергій Лещенко з дружиною Анастасією Топольського та багато інших.

Фото: JetSetter.ua.

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