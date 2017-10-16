Зірковий перукар показав, як він робить зачіску як в Кім Кардашян: відео

Відомий перукар Кріс Епплтон для одного із західних ЗМІ поділився секретом ідеальним та дещо розтріпаних кучерів Кім Кардашян, які вона часто обирає для останніх модних виходів у світ.

Про це повідомляють на Buro 24/7.

Кріс Епплтон – стиліст із волосся, який працює з Дженніфер Лопез, Адель і Кеті Перрі. Але головною і улюбленою його клієнткою є Кім Кардашьян. Саме Епплтон придумав її знаковий образ зі злегка розпатланим світлими кучерями.



Дженніфер Лопез і Кім Кардашян



Кріс Епплтон та Кім Кардашян

Зачіска, з якою Кім все частіше з'являється на публіці – це злегка накручене волосся, яке виглядає дуже природнім і водночас красивим.

На прохання видання "Fashionista" Кріс відтворив зачіску на волоссі британської моделі Зої Еліс.