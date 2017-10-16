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Зірковий перукар показав, як він робить зачіску як в Кім Кардашян: відео

16:29, сьогодні 776 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / www.gettyimages.in

Відомий перукар Кріс Епплтон для одного із західних ЗМІ поділився секретом ідеальним та дещо розтріпаних кучерів Кім Кардашян, які вона часто обирає для останніх модних виходів у світ.

Про це повідомляють на Buro 24/7.

Кріс Епплтон – стиліст із волосся, який працює з Дженніфер Лопез, Адель і Кеті Перрі. Але головною і улюбленою його клієнткою є Кім Кардашьян. Саме Епплтон придумав її знаковий образ зі злегка розпатланим світлими кучерями.


Дженніфер Лопез і Кім Кардашян


Кріс Епплтон та Кім Кардашян

Зачіска, з якою Кім все частіше з'являється на публіці – це злегка накручене волосся, яке виглядає дуже природнім і водночас красивим.

На прохання видання "Fashionista" Кріс відтворив зачіску на волоссі британської моделі Зої Еліс.

Теги: LifeStyle Краса Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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