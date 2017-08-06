Зірковий візажист розкрила секрети ідеального макіяжу зірок

Зірковий візажист Мері Філліпс поділилась секретами здорової і сяючої шкіри у знаменитостей.

За свою кар'єру Філліпс встигла попрацювати із Дженніфер Лопез, Кріссі Тейген, сімейством Кардашян і багатьма іншими, пише WMagazine.

За словами візажиста, правильний догляд за шкірою та харчування – це найперший і найголовніший етап догляду за шкірою.

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Також важливими етапом догляду є зволоження. Філліпс радить завжди вмиватися вранці і ввечері, як і наносити зволожуючий крем. В косметичці завжди має бути олійка, сироватка і крем під очі. Наносити засоби слід саме в такому порядку щодня.

Перед тим, як наносити щільний вечірній макіяж, слід провести додаткові процедури, щоб підготувати шкіру. Для цього Філлпс радить прийняти душ, щоб шкіра розпарилася, і легким скрабом видалити мертві клітини. Потім нанести зволожувальну маску.

Візажист впевнена, що головним правилом хорошого макіжу є мінімалізм. За словами жінки, головне не переборщити з косметикою, адже тоді доведеться всве починати спочатку.

Вона також поділилася лайфхаком, як домогтися натурального вигляду. Поверх макіяжу вона наносить зволожувальний крем на вилиці, кінчик носа і верхню лінію чола.