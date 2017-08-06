09:50
6 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, 5 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 23:00: Загибель Бережної. Ситуація в зоні АТО
Випуск новин
23:13, 5 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Зірковий візажист розкрила секрети ідеального макіяжу зірок

09:34, сьогодні 49 Читать новость на русском
Секрети ідеального макіяжу
Секрети ідеального макіяжу / Фото з відкритих джерел

Зірковий візажист Мері Філліпс поділилась секретами здорової і сяючої шкіри у знаменитостей.

За свою кар'єру Філліпс встигла попрацювати із Дженніфер Лопез, Кріссі Тейген, сімейством Кардашян і багатьма іншими, пише WMagazine.

За словами візажиста, правильний догляд за шкірою та харчування – це найперший і найголовніший етап догляду за шкірою.

Читайте також: Скільки жінок вважають себе красивими: цифри дивують

Також важливими етапом догляду є зволоження. Філліпс радить завжди вмиватися вранці і ввечері, як і наносити зволожуючий крем. В косметичці завжди має бути олійка, сироватка і крем під очі. Наносити засоби слід саме в такому порядку щодня.

Перед тим, як наносити щільний вечірній макіяж, слід провести додаткові процедури, щоб підготувати шкіру. Для цього Філлпс радить прийняти душ, щоб шкіра розпарилася, і легким скрабом видалити мертві клітини. Потім нанести зволожувальну маску.

Візажист впевнена, що головним правилом хорошого макіжу є мінімалізм. За словами жінки, головне не переборщити з косметикою, адже тоді доведеться всве починати спочатку.

Вона також поділилася лайфхаком, як домогтися натурального вигляду. Поверх макіяжу вона наносить зволожувальний крем на вилиці, кінчик носа і верхню лінію чола.

Теги: LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам
сьогодні, 08:58 Бандити з великої дороги: чому не треба платити паркувальникам
Дмитро Гнап 258
Будни в
сьогодні, 08:34 Будни в "ЛНР": в "республике" судят только убийц и то, не всегда
Ольга Черненко 510
Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
5 серпня, 22:45 Бойовий екіпаж: про перших кіборгів Донецького аеропорту
Катерина Петренко 3848
Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
5 серпня, 22:05 Этот сакральный 2025-й год для ВПК России
Злой Одессит 1891
В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
5 серпня, 19:00 В России продолжает процветать кумовство – дочь Пескова тому доказательство
Блог Соцмережі 3531
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук