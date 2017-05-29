Зірку американського гольфу Тайгера Вудса арештували за п’яне водіння

Відомого спортсмена Тайгера Вудса спіймали за водінням у нетверезому стані.

Гравця одразу ж заарештували, однак згодом відпустили під особисту поруку.

ЗМІ повідомляють, що Вудса затримали в місті Юпітер близько 03:00 за місцевим часом.

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Зараз 41-річний спортсмен відновлюється після операції на хребті, яка, за його словами, звільнила його від страшенного болю. У своєму блозі Тайгер написав, що давно не почувався так добре та припустив, що може повернутись в професійний гольф.