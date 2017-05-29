20:48
29 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Карма Навального. Нетипове використання триколора
Вєсті Кремля
19:42, 27 травня
Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA
20:02, 27 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Суд над Януковичем. Зустріч Путіна і Макрона
Випуск новин
20:03, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Зірку американського гольфу Тайгера Вудса арештували за п’яне водіння

20:41, сьогодні 41 Читать новость на русском
Тайгер Вудс водив машину п'яним
Тайгер Вудс водив машину п'яним / Фото з відкритих джерел

Відомого спортсмена Тайгера Вудса спіймали за водінням у нетверезому стані.

Гравця одразу ж заарештували, однак згодом відпустили під особисту поруку.

ЗМІ повідомляють, що Вудса затримали в місті Юпітер близько 03:00 за місцевим часом.

Читайте також: Відомий модний бренд назвав сукню в честь Кейт Міддлтон

Зараз 41-річний спортсмен відновлюється після операції на хребті, яка, за його словами, звільнила його від страшенного болю. У своєму блозі Тайгер написав, що давно не почувався так добре та припустив, що може повернутись в професійний гольф.

Теги: Алкоголь LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Росія вчергове брутально збрехала у Гаазі
 9 березня , 17:14
Експерт пояснила, за яких умов українці безперешкодно перетинатимуть кордони
 6 квітня , 18:56
Кандидат на пост прем’єра Нідерландів погрожує викинути угоду Україна-ЄС "в кошик"
 27 лютого , 14:32
Азаров і "уряд у вигнанні": хто і навіщо виштовхав екс-прем’єра на сцену
 10 січня , 19:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук