11:41
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Авдіївка знову без води. Справа Фірташа
Випуск новин
11:22, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА ЕНЕРГЕТИКА

Зірку "Москва сльозам не вірить" раптово госпіталізували

11:35, сьогодні 57 Читать новость на русском
Олексій Баталов
Олексій Баталов

Відомого російського актора Олексія Баталова госпіталізували в Москві.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посилання на його дружину Гітану Леонтенко.

Проте, чому 88-річний актор раптово опинився в лікарні – не розголошується.

"Він в лікарні, але вже почувається добре, і я сподіваюся, що скоро він буде вдома", – сказала Леонтенко.

Кадр з фільму "Москва сльозам не вірить"

Як відомо, Баталов знявся у понад 60 фільмах: "Справа Румянцева", "Летять журавлі", "Три товстуни" та інших. Одна з найвідоміших його ролей у фільму "Москва сльозам не вірить".

Нагадаємо, у віці 78 років пішов з життя відомий російський актор театру і кіно Олексій Петренко.

Теги: LifeStyle Кіно Новини Росії
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Мусорные мечты Николая Толмачева
сьогодні, 11:28 Мусорные мечты Николая Толмачева
18
Действия властей Украины равносильны действиям осла: что-то делают, но не обдумывают, что именно
сьогодні, 10:01 Действия властей Украины равносильны действиям осла: что-то делают, но не обдумывают, что именно
Ілля Кенігштейн 618
Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
сьогодні, 07:45 Кто Путин – убийца, клептократ, гений, шпион?
Блог Медіа 1492
сьогодні, 05:53 "Шпигунські" пристрасті Верховної Ради
Блог Медіа 3044
ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії
23 лютого, 23:01 ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії "Оскар"
1625
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук