Зірку "Москва сльозам не вірить" раптово госпіталізували

Відомого російського актора Олексія Баталова госпіталізували в Москві.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посилання на його дружину Гітану Леонтенко.

Проте, чому 88-річний актор раптово опинився в лікарні – не розголошується.

"Він в лікарні, але вже почувається добре, і я сподіваюся, що скоро він буде вдома", – сказала Леонтенко.

Кадр з фільму "Москва сльозам не вірить"

Як відомо, Баталов знявся у понад 60 фільмах: "Справа Румянцева", "Летять журавлі", "Три товстуни" та інших. Одна з найвідоміших його ролей у фільму "Москва сльозам не вірить".

Нагадаємо, у віці 78 років пішов з життя відомий російський актор театру і кіно Олексій Петренко.