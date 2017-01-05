Зірку "Зоряних воєн" Керрі Фішер – кремували

Тіло американської зірки Керрі Фішер, яка пішла з життя 27-го грудня внаслідок інфаркту, піддали кремації.

Таким було бажання самої актриси, яке вона зазначила в своєму заповіті, пише "TMZ".

Проте мама Керрі, акторка Деббі Рейнолдс, яка померла наступного дня після дочки, не хотіла для себе кремації. У неї буде традиційний похорон.

Частину праху Фішер поховають разом із труною Рейнольдс.

Донька Керрі та онука Деббі, 24-річна Біллі Лурд у своєму Instagram подякувала за всі молитви та підтримку.

❤???❤ Receiving all of your prayers and kind words over the past week has given me strength during a time I thought strength could not exist. There are no words to express how much I will miss my Abadaba and my one and only Momby. Your love and support means the world to me. Світлину опубліковано користувачем Billie Lourd (@praisethelourd) Січ 2, 2017 о 10:09 PST

Нагадаємо, у віці 60 років у Лос-Анджелесі пішла з життя американська акторка Керрі Фішер, яка запам'яталася роллю Леї Органи у кіносазі "Зоряні війни".



Наступного дня померла її мама акторка Деббі Рейнолдс.