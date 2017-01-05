Зірку "Зоряних воєн" Керрі Фішер – кремували

Тіло американської зірки Керрі Фішер, яка пішла з життя 27-го грудня внаслідок інфаркту, піддали кремації.
Таким було бажання самої актриси, яке вона зазначила в своєму заповіті, пише "TMZ".
Проте мама Керрі, акторка Деббі Рейнолдс, яка померла наступного дня після дочки, не хотіла для себе кремації. У неї буде традиційний похорон.
Частину праху Фішер поховають разом із труною Рейнольдс.
Донька Керрі та онука Деббі, 24-річна Біллі Лурд у своєму Instagram подякувала за всі молитви та підтримку.
Нагадаємо, у віці 60 років у Лос-Анджелесі пішла з життя американська акторка Керрі Фішер, яка запам'яталася роллю Леї Органи у кіносазі "Зоряні війни".
Наступного дня померла її мама акторка Деббі Рейнолдс.
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