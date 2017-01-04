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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Зіскочити з російської газової голки: як змінювалось споживання блакитного палива в Україні

18:03, сьогодні 21992 Читать новость на русском
Як змінювався рівень споживання природного газу за останні 3 роки
Як змінювався рівень споживання природного газу за останні 3 роки / 24 Канал

За результатами 2016 року споживання природного газу Україною зменшилось на 4% – до 30,3 мільярдів кубічних метрів. Щоправда, цього року нашій країні вдалось обійтись без прямих закупівель блакитного палива в Росії.

Про це свідчать дані, оприлюднені прес-службою ПАТ "Укртрансгаз".

Україна не імпортує природний газ від північно-східного сусіда протягом 13 місяців, закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні. Натомість ще рік тому Росія займала друге місце у структурі імпортерів газу, а у 2014 році Київ купував у Москви 75% блакитного газу.

До слова, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про взаємодію своїх газотранспортних систем, аби налагодити транспортування газу через "норвезький коридор" в напрямку Східної Європи.

Теги: Україна Публікації Газовий конфлікт
Джерело: 24 Канал
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