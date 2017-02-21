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Зіткнення поїздів у ПАР: сотня осіб травмовані

06:59, сьогодні 51 Читать новость на русском
Жертви залізничної аварії в ПАР
Жертви залізничної аварії в ПАР

Через зіткнення двох поїздів на станції Лінн Росс у Преторії, що у Південно-Африканській Республіці, понад сотня осіб зазнали поранення.

За повідомлення місцевих ЗМІ, на щастя обійшлося без загиблих. 20 осіб перебувають у важкому стані.

Поки що на залізниці не можуть сказати, що стало причиною зіткнення потягів. Адміністрація перевізника поки що припинила залізничне сполучення на цій ділянці, запустивши автобуси для потреб населення.

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Теги: ПАР залізниця Жертви Аварії та ДТП
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