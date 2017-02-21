Зіткнення поїздів у ПАР: сотня осіб травмовані

Через зіткнення двох поїздів на станції Лінн Росс у Преторії, що у Південно-Африканській Республіці, понад сотня осіб зазнали поранення.

За повідомлення місцевих ЗМІ, на щастя обійшлося без загиблих. 20 осіб перебувають у важкому стані.

Поки що на залізниці не можуть сказати, що стало причиною зіткнення потягів. Адміністрація перевізника поки що припинила залізничне сполучення на цій ділянці, запустивши автобуси для потреб населення.

BREAKING NEWS: More than 100 people injured in Pretoria train accident. Happen earlier tonight. You are in our prayers. pic.twitter.com/rjlkrD6pCr — JG (Johan) van Zyl ✍ (@JGvanZyl_ZA) 20 лютого 2017 р.

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