20:02
7 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Деколонізація Марсу від Жириновського. Березневе загострення Поклонської
Вєсті Кремля
08:42, сьогодні
Вєсті.UA. Баланда для Насірова. Священики та повії
Вєсті.UA
19:49, сьогодні
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 18:00: Дівчинку врятували від суїциду в
Випуск новин
19:41, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Зізнання бойовика: більшість йде воювати, бо немає заробітків

18:45, сьогодні 755 Читать новость на русском
Спійманий бойовик
Спійманий бойовик / СБУ

Служба безпеки України затримала бойовика незаконного збройного формування "ДНР" поблизу лінії розмежування.

Чоловіка впіймали поблизу Горлівки, повідомили у прес-центрі СБУ.

Бойовик вступив у лави терористів влітку 2014 року. Спершу він пройшов підготовку, а потім був зарахований до однієї з так званих "військових частин" ДНР".

В СБУ зазначили, що чоловік неодноразово брав безпосередню участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції поблизу Горлівки.

За словами чоловіка, більшість на Донбасі йде воювати, бо немає іншої роботи.

Він зізнався, що за свою "роботу" отримував 15 тисяч рублів і сухпайок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває слідство.

Читайте також: Шпигунку терористів "ДНР" спіймали у Слов’янську

Теги: Україна Війна на Донбасі СБУ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Журналіст виокремив цікаву деталь у нападі на виставку про Майдан у Києві
8 лютого , 08:17
Жителі Авдіївки розповіли про тривожну ситуацію у місті
31 січня , 15:41
Жінка в тіні. Без кого не було би поезії Маяковського, музики Леннона та прози Бредбері
8 березня , 09:01
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук