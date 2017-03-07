Зізнання бойовика: більшість йде воювати, бо немає заробітків

Служба безпеки України затримала бойовика незаконного збройного формування "ДНР" поблизу лінії розмежування.

Чоловіка впіймали поблизу Горлівки, повідомили у прес-центрі СБУ.

Бойовик вступив у лави терористів влітку 2014 року. Спершу він пройшов підготовку, а потім був зарахований до однієї з так званих "військових частин" ДНР".

В СБУ зазначили, що чоловік неодноразово брав безпосередню участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції поблизу Горлівки.

За словами чоловіка, більшість на Донбасі йде воювати, бо немає іншої роботи.

Він зізнався, що за свою "роботу" отримував 15 тисяч рублів і сухпайок.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, триває слідство.

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