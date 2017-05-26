Зізнання кураторів антиукраїнських груп в соцмережах: СБУ оприлюднила відео

З початку 2017 року українські суди покарали 9 адміністраторів антиукраїнських груп у російських соціальних мережах. Йдеться про координаторів сепаратистських ресурсів у Київській, Херсонській та Харківській областях.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Адміністратори, за завданням кураторів з російських спецслужб, працювали у соцмережах "ВКонтакте" та "Однокласники". Там розміщували інформацію із закликами до повалення конституційного ладу, зміни меж України та агітували за терористичні "ДНР" та "ЛНР".

Загалом, за даними СБУ, з початку року їх слідчі зареєстрували 23 відповідних кримінальних провадження. Поряд із цим суди вже винесли 9 обвинувальних вироків.

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