Злочинці знову почали використовувати варварські методи з 90-их

Злочинці використовують як нові методи, так і напрацювання попередніх років.

Про це Цензор.НЕТ розповів начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв.

Злочинці не стоять на місці, удосконалюючи свої методи. Змінилося "знаряддя праці" у розбійників. Уже не дивує автомат Калашникова, пістолет, граната, якими вони не тільки погрожують, але і які застосовують. Використовують і "напрацювання" минулих років. Знову почали "прасувати" жертв прасками. Такий собі привіт з 90-их,

– пояснив Князєв.

Він додав, що за минулий рік в Україні зареєстрували 3900 розбоїв. З них змогли розкрити 1900.

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