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Зловмисники обстріляли з гранатомета приміщення поліції Рівного

08:38, сьогодні 492 Читать новость на русском

В ніч на понеділок, 20 березня, у Рівному на вул. Степана Бандери прогримів вибух. Внаслідок цього пошкоджені стіна і дах гаражного приміщення Управління патрульної поліції.

Про це повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Правоохоронці з’ясували, що вибух стався у результаті дії пострілу з протитанкового гранатомета. Оглянувши місце події, поліція знайшла тубус від РПГ-22.

Зазначається, що приміщення пошкодженого гаражного боксу було переобладнане під тренажерний зал, під час вибуху там нікого не було.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї, розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

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З метою затримання зловмисників в області введено план "Перехоплення" та посилено заходи із забезпечення публічної безпеки та порядку.

Теги: Україна Фотоновини Рівне Поліція Кримінал Зброя
Джерело: 24 Канал
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