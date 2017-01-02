Зловмисники проламали череп патрульному, який намагався розігнати бійку

В Краматорську під час вуличної бійки постраждав патрульний поліцейський.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Відомо, що патрульний помітив, що четверо молодиків били одного чоловіка та вирішив прийти на допомогу. Однак в ході бійки зловмисники вдарили патрульного сокирою.
У поліцейського діагностували черепно-мозкову травму, забій головного мозку та відкритий перелом черепа.
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Нападники намагались втекти, однак їх авто згодом затримали.
Всі учасники бійки затримані. Проти них відкрито кримінальне провадження за статею "замах на вбивство". В лікарню потрапив також і чоловік, на якого молодики напали раніше – у нього рублена рана щоки та закрита черепно-мозгова травма.
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