ЗМІ дізнались, через що могли вбити брата Кім Чен Ина

Авторитетне азійське видання The Korea Times повідомляє про те, що старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина могли вбити через секретні грошові рахунки.

За версією видання, що молодший брат міг віддати спецслужбам КНДР наказ вбити свого брата через конфлікт на ґрунті поділу спадщини їхнього батька Кім Чен Іра.

The Korea Times зазначає, що голова КНДР міг наказати вбити свого брата після того, як Кім Чон Нам не захотів повертатися з грошима в країну.

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Як йдеться у матеріалі, у старшого брата Кім Чен Ина були великі грошові рахунки в Макао. Їхнє походження може бути пов'язане з його спадщиною від батька, який був колишнім главою КНДР, а також грошима від дядька Чан Сон Тхека, з Кім Чон Нам підтримував зв’язок до його страти.

Видання припускає, що саме гроші Чан Сон Тхека могли бути передані братові північнокорейського диктатора.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина. До 45-річного Кім Чон Нама підійшли дві невідомі жінки і вкололи йому невідому речовину.