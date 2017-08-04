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ЗМІ дізнались прізвища чиновників, що голосували за позбавлення Саакашвілі громадянства

17:59, сьогодні 2094 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

26 липня відбулося голосування Комісії з питань громадянства при президенті України за припинення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі. Усі присутні на засіданні проголосували за рішення одноголосно.

Про це пише видання KyivPost.

1 серпня, нагадаємо, у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка, у якому йдеться про позбавлення українського громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Так, 12 з 15 членів Комісії, які були присутні на засіданні, лише один утримався. При цьому серед присутніх не було директора Інституту демографії та соцдосліджень НАН Елли Лібанової, глави Мінкульту Євгена Нищука та нардепа від БПП Валерія Пацкана.

Серед тих, хто підтримав припинення громадянства Саакашвілі - глава АП Ігор Райнін, керівник апарату АП Олексій Дніпров, заступник голови СБУ Віктор Кононенко, глава департаменту з питань громадянства АП Максим Моісєєв, держсекретар МВС України Олексій Тахтай, заступник глави Міноборони Іван Руснак, заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, ректор Київського університету права НАН Юрій Бошицький, заввідділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН Віктор Войналович.

"24 липня Порошенко змінив склад Комісії з громадянства, призначивши 3 нових членів, у тому числі Тахтая. Він фігурує у відео, де він домовляється про корупційну схему продажу піску з колишнім заступником глави МВС Арсена Авакова Сергієм Чеботарем", – пише видання.

Тахтай ці обвинувачення спростовує.

Інший член Комісії – Олексій Дніпров – був заступником міністра Дмитра Табачника за часів Януковича і главою його апарату, тож мав би бути люстрований.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Законодавство Адміністрація Президента
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