ЗМІ Китаю застерегли Трампа від "провокативних" заяв щодо Тайваню

Дві впливові китайські газети застерегли обраного майбутнього президента США Дональда Трампа від "провокативних" заяв щодо Китаю, які суперечать позиції офіційного Пекіна про Тайвань і можуть погіршити подальші відносини між країнами.

Інша державна газета Global Times у статті про Дональда Трамп і його позицію щодо Тайваню написала, що він "грається з вогнем", пише "Радіо Свобода".

Якщо Трамп має намір почати з цього ходу після вступу на посаду, то прихід періоду жорстких, руйнівних взаємин буде неминучим, оскільки у Пекіна не залишиться іншого вибору, окрім як "зняти рукавички

– йдеться на шпальтах англомовного видання China Daily 16 січня.

Коментарі з’явилися через 3 дні після того, як Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав про ймовірний перегляд Вашингтоном політики "одного Китаю" у подальших переговорах. МЗС Китаю пізніше заявив, що про жоден перегляд відносин не може бути мови.

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Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території і виступає проти офіційних контактів між іншими країнами і Тайванем.

Нагадаємо, попри негласну заборону у міжнародних відносинах спілкуватись з Тайванем Дональд Трамп напряму поговорив з лідером Тайваню Цай Інвень, що викликало обурення у влади Китаю.