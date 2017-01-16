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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

ЗМІ Китаю застерегли Трампа від "провокативних" заяв щодо Тайваню

12:47, сьогодні 173 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / daily.rbc

Дві впливові китайські газети застерегли обраного майбутнього президента США Дональда Трампа від "провокативних" заяв щодо Китаю, які суперечать позиції офіційного Пекіна про Тайвань і можуть погіршити подальші відносини між країнами.

Інша державна газета Global Times у статті про Дональда Трамп і його позицію щодо Тайваню написала, що він "грається з вогнем", пише "Радіо Свобода".

Якщо Трамп має намір почати з цього ходу після вступу на посаду, то прихід періоду жорстких, руйнівних взаємин буде неминучим, оскільки у Пекіна не залишиться іншого вибору, окрім як "зняти рукавички
– йдеться на шпальтах англомовного видання China Daily 16 січня.

Коментарі з’явилися через 3 дні після того, як Трамп в інтерв'ю The Wall Street Journal сказав про ймовірний перегляд Вашингтоном політики "одного Китаю" у подальших переговорах. МЗС Китаю пізніше заявив, що про жоден перегляд відносин не може бути мови.

Читайте також: У Китаї готують протидії Трампу, якщо він перетне "червону лінію"

Пекін розглядає Тайвань як частину своєї території і виступає проти офіційних контактів між іншими країнами і Тайванем.

Нагадаємо, попри негласну заборону у міжнародних відносинах спілкуватись з Тайванем Дональд Трамп напряму поговорив з лідером Тайваню Цай Інвень, що викликало обурення у влади Китаю.

Теги: Політика Дональд Трамп США Китай
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