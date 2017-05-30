ЗМІ назвали ініціатора створення таємного каналу зв'язку між Росією і США

Старший радник і зять американського президента Дональд Трампа Джаред Кушнер не пропонував послу Росії в США Сєргєю Кисляку створити секретний канал зв'язку між Москвою і Вашингтоном, ця ініціатива була самого дипломата Кисляка.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За словами співрозмовника телеканалу, саме російяни подали ідею використання засекреченої лінії між адміністрацією Трампа і Росією.

При цьому джерело підкреслило, що мова йшла не про постійний канал зв'язку, обговорювалися лише одноразові випадки дзвінків для обговорення ситуації в Сирії.

Про те, що Кушнер обговорював з послом можливість створення секретного каналу зв'язку з Москвою, повідомила газета The Washington Post з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними видання, це сталося під час зустрічі Кушнера і Кисляка в Trump Tower у грудні 2016 року року. Видання зазначало, що посол Росії в США був приголомшений пропозицію зятя Трампа.

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