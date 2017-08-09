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ЗМІ назвали причину розлучення Абрамовича

15:18, сьогодні 1887 Читать новость на русском
Російський мільярдер Роман Абрамович розлучився з Дариною Жуковою
Російський мільярдер Роман Абрамович розлучився з Дариною Жуковою / Mirror

Як пишуть західні ЗМІ, російський мільярдер Роман Абрамович зважився на розлучився з Дашею Жуковою через іншу жінку.

За інформацією The Mirror, Абрамович розлучається, бо його серце підкорила прима Маріїнського театру Діана Вишньова.

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При цьому, олігарх навіть не бентежиться, що 41-річна балерина офіційно заміжня.

Діана Вишньова

Видання також вказує, що 50-річний Абрамовичем останні роки дуже захопився балетом. Його часто помічають у Королівському театрі в Лондоні, де Діана нині виступає.

Крім того, кілька років тому Абармовичу і Вишньовій вже приписували роман.

Нагадаємо, днями Абрамович і Жукова заявили що розлучаються. Пара прожила разом 10 років, у них двоє спільних дітей.

Теги: Зіркові розлучення LifeStyle Новини Росії
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