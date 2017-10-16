ЗМІ назвали ймовірну причину смерті актора Мар'янова
10:11, сьогодні 1876
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Російський актор Дмитро Мар'янов ймовірно помер через тромб.
Про це розповіли друзі актора, повідомляє 360.
Актор Мар'янов помер на 48 році життя 15 жовтня, після того як втратив свідомість на дачі в Підмосков'ї.
Знайомі викликали швидку допомогу, але вона не приїхала через технічні причини. Приватна машина в супроводі поліції доставила Марьянова в найближчу клініку. Допомогти лікарі не змогли.
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Додамо, Мар'янов рано почав зніматися в кіно. Його дебют відбувся у стрічці Одеської кіностудії "Була не була" в 1986 році.
Джерело: 24 Канал
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