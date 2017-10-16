11:34
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Теракт у Сомалі. Лікарів вчать мові жестів
Випуск новин
21:59, 15 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

ЗМІ назвали ймовірну причину смерті актора Мар'янова

10:11, сьогодні 1876
Дмитро Мар'янов
Дмитро Мар'янов / 360

Російський актор Дмитро Мар'янов ймовірно помер через тромб.

Про це розповіли друзі актора, повідомляє 360.

Актор Мар'янов помер на 48 році життя 15 жовтня, після того як втратив свідомість на дачі в Підмосков'ї.

Знайомі викликали швидку допомогу, але вона не приїхала через технічні причини. Приватна машина в супроводі поліції доставила Марьянова в найближчу клініку. Допомогти лікарі не змогли.

Читайте також: Помер відомий "цілитель" Алан Чумак

Додамо, Мар'янов рано почав зніматися в кіно. Його дебют відбувся у стрічці Одеської кіностудії "Була не була" в 1986 році.

Теги: LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
сьогодні, 09:02 Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
820
Будни
сьогодні, 08:28 Будни "ЛНР": как же счастливы те, кто уехал отсюда три года назад
Ольга Черненко 3082
Майбутнє України, пенсійна реформа та
15 жовтня, 22:01 Майбутнє України, пенсійна реформа та "зрада" Порошенка: топ-5 блогів за тиждень
Блог Медіа 2261
Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
15 жовтня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: двохсотий рубль та чому плаче Google-перекладач
5128
Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
15 жовтня, 18:00 Земельний конфлікт на Вінниччині: колишній голова райради намагається відібрати ділянку
Блог Медіа 1550
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук