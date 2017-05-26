ЗМІ повідомили про долю вбивці мотоцикліста у Києві

До Дарницького райвідділу поліції у Києві завітав чоловік, який заявив, що він застрелив байкера на Харківському шосе.

Про це повідомляє агенція УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"Стрілець, який вбив мотоцикліста, завітав до правоохоронних органів. Зараз він перебуває у Дарницького райуправлінні поліції", – зауважив співрозмовник.

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Також він підкреслив, що після проведення слідчих дій буде вирішено питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, ввечері 24 травня на Харківському шосе у Києві відбулася стрілянина, внаслідок чого водій мотоцикла загинув на місці.



В рамках оперативних заходів вдалось встановити, що підозрюваний пересувався на автомобілі марки Seat. Поліція оголосила у Дніпровському районі Києва план-перехоплення.



Крім того, журналістам вдалося з’ясувати, вбивство здійснив віце-чемпіон світу з боротьби сумо Дмитро Слєпченко.