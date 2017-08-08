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ЗМІ повідомляють про майбутню відставку ще одного посадовця

03:38, сьогодні 149
Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / "Галицький кореспондент"

Ще до початку осені міністр фінансів Олександр Данилюк може втрати свою високу посаду. За словами одного з нардепів, посадовцю вже пропонували написати відповідну заяву, однак той відмовився.

Про це пише INSIDER з посиланням на джерела як в оточенні президента Петра Порошенка, так і в "Народному фронті". Підкреслюється, що Данилюк неодноразово конфліктував із представниками груп Сергія Пашинського ("Народний фронт") та Ігоря Кононенка ("Блок Петра Порошенка") на засіданнях парламентських комітетів.

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Як переконують журналісти ресурсу, про відставку Данилюка заговорили ще 20-х числах червня – тоді нардеп від "Самопомочі" Андрій Журжій висловився щодо цього.

"Президент України Петро Порошенко дав команду "фас" на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка. Робитися це буде руками вірного виконавця Ніни Южаніної, яка не робить жодних рухів без узгодження з Банкової. 19 червня частина депутатів, членів податкового комітету, на чолі з Ніною Южаніна направили лист прем'єр-міністру з критикою міністра фінансів і з фактичної вимогою його звільнити. З тексту листа важко зрозуміти, що саме пред'являється міністру. Але сам лист наскрізь пронизано звинуваченнями у відсутності співпраці міністра з членами комітету та в його некомпетентності ", – стверджував тоді парламентар.

Вже зараз, коли за Данилюка взялася ГПУ, видання опитало різних політиків, чи справді йому загрожує відставка, однак почуло досить скептичні відповіді.

Так, один із міністрів на умовах анонімності зауважив: "Якщо б хотіли звільнити, то вже б звільнили".

Однак, трохи згодом кілька співрозмовників INSIDER все ж підтвердили намір відправити Данилюка у відставку.

Ресурс підкреслює, особливих формальних причин зробити це через Раду поки немає, натомість можна домогтися відсторонення через кримінальну справу.

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"Можуть постаратися і знайти: не можна ж бути міністром фінансів, спаливши за все життя менше 200 тисяч податків, але мати квартиру і 2 автомобілі", – наголосив співрозмовник видання в оточенні президента.

Представники ЗМІ припускають, що претензії торкатимуться не лише несплати податків, але й зловживань "щодо розкрадання бюджетних коштів через схеми Льовочкін – Каськіва".

"Думаю, що до вересня він буде без посади. Він усіх дістав: йому казали напиши заяву ,але він відмовився", – заявив нардеп він "Народного фронту".

Ресурс додає, що плани позбутися міністра підтвердили і в оточенні президента.

Нагадаємо, 23 травня міністр аграрної політики Тарас Кутовий написав заяву про свою відставку. За повідомленням ЗМІ, причиною стала його незгода із земельною реформою.

Трохи згодом 31 травня зі своєї посади пішов міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Крім того, зараз лунають розмови щодо імовірної відставки очільника "Укразалізниці" Войцеха Бальчуна.

Теги: Новини політики Народний фронт Блок Петра Порошенка Петро Порошенко Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Кабінет Міністрів України Новини України
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