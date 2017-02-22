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ЗМІ пророкують Гонтаревій швидке звільнення з роботи

18:57, сьогодні 581 Читать новость на русском
Валерію Гонтареву невдовзі звільнять з посади голови НБУ
Валерію Гонтареву невдовзі звільнять з посади голови НБУ / Getty Images

Глава Національного банку Валерія Гонтарева може покинути свій пост вже до середини квітня.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело.

Змінитися може глава НБУ Валерія Гонтарева і міністр фінансів Олександр Данилюк. Зміни можуть відбутися в контексті зміцнення коаліції у Верховній Раді,
– мовиться в публікації.

Згідно з інформацією видання, серед претендентів на пост глави Нацбанку – екс-прем'єр і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, який в 2003-2004 роках був заступником глави НБУ Сергія Тігіпка і виконував обов'язки керівника банку після його відставки.

Проте Яценюк не єдиний кандидат на місце Гонтаревої.

Потенційні претенденти – колишній глава "Ощадбанку" Анатолій Гулей і голова Ради НБУ Богдан Данилишин, які на сьогодні вважаються рівновіддаленими від політичних сил і можуть бути компромісними кандидатами.

Ймовірність повернення в Нацбанк Сергія Тігіпка поки не підтверджується.

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За інформацією джерел, питання про зміну голови НБУ практично вирішене.

Це питання на сьогодні принципово вирішене. Крайній термін – середина квітня, коли буде вирішуватися питання і щодо складу уряду,
– заявив співрозмовник видання.

Теги: Україна Політика Валерія Гонтарева НБУ Олександр Данилюк Арсеній Яценюк
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