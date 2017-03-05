ЗМІ розповіли про нічні пригоди Насірова

Відстороненого голову ДФС Романа Насірова після закінчення судового засідання возили по різних лікарнях.

Спершу адвокат головного фіскала Олександр Лисак повідомив, що його мають доправити до лікарні "Феофанія".

Однак згодом стало відомо, що Насірова привезли на ношах до лікарні швидкої медичної допомоги, де він пробув дві години.

"Тут відмовились його приймати та відправили за місцем попереднього лікування до "Феофанії", – наголошується у повідомленні Bihus.info.

Крім того, один із адвокатів відстороненого голови ДФС повідомив, що НАБУ довго не могло ухвалити рішення щодо Насірова, передає "Українська правда".

"Ніхто його не приймає. Адвокати хочуть повернути Романа Насірова у "Феофанію". Співробітники НАБУ ще не прийняли рішення. Весь цей час він перебував в Лікарні "швидкої допомоги". Зрештою в НАБУ дали добро на його відправку в "Феофанію", – зазначив він.

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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.



4 березня з клініки "Феофанія" екс-головного фіскала перевели в Інститут кардіології імені Стражеска.



Крім того, цього ж дня мав відбутися суд над Насіровим, проте спершу будівлю "замінували", а увечері оголосили про перерву до 10 години 5 березня через стан здоров'я підозрюваного.



Зауважимо, що перед цим медики так і не змогли підвердити факт інфаркту у фіскала, на чому спекулюють його адвокати.