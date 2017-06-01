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ЗМІ розповіли про страшну хворобу Насірова

10:24, сьогодні 1131 Читать новость на русском
Роман Насіров
Роман Насіров / Соцмережі

У відстороненого очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова діагностували рак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на висновок судово-медичної експертизи щодо стану його здоров'я.

Зазначається, що саме для проходження лікування папілярного раку щитоподібної залози за протоколом "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років) він просив детективів НАБУ надати йому дозвіл виїхати до США, оскільки в Україні це зробити неможливо.

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Таке післяопераційне лікування він мав пройти у року у відділення клінічної ендокринології Національного інституту вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (Бетесда, штат Меріленд) у період із 11 по 30 червня 2017 року.

Крім того, відсторонений очільник ДФС просив детектива першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Клименка призупинити кримінальне провадження, за яким йому оголошено підозру, видати закордонний паспорт і тимчасово зняти з нього електронний браслет, а також забезпечити безперешкодний виїзд із території України.

Зауважимо, що до прохання Насіров доклав серед іншого висновок судово-медичної експертизи стану його здоров'я.

У документі йдеться про те, що клінічні лікарі встановили у Насірова наявність, зокрема, таких захворювань:

– ішемічна хвороба серця (нестабільна стенокардія (02.03.2017) вінцевих артерій;

– рак (папілярний) щитоподібної залози (Т1а, Нх, МХ: підозра на МТЄ в лімфотичних вузлах 3 яремного колектра праворуч).

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Насіров, лікування, рак, ДФС, НАБУ

Насіров, лікування, рак, ДФС, НАБУ

Насіров, лікування, рак, ДФС, НАБУ

Насіров, лікування, рак, ДФС, НАБУ

Насіров, лікування, рак, ДФС, НАБУ
Висновок судмедекспертизи щодо стану здоров'я Романа Насірова

"У Національному антикорупційному бюро кажуть, що діагноз Насірова є реалістичним, однак підстав для випуску за кордон, на думку керівництва НАБУ, навіть такий діагноз не дає. НАБУ надавати такий дозвіл Насірову не має наміру", – зауважив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють у причетності до так званої "справи Онищенка" і завданні державі збитків у розмірі приблизно 2 мільярди гривень.

7 березня після понад трьох днів тяганини Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення про призначення відстороненому главі Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень.

За кілька днів дружина таки внесла за нього найбільшу в історії України заставу. 16 березня Насіров вийшов на волю.

27 квітня Солом'янський районний суд Києва продовжив йому міру запобіжного заходу.

Теги: Україна Політика Роман Насіров Затримання Насірова ЗМІ НАБУ Здоров'я США
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