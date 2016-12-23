ЗМІ розповіли, як помер онук Сталіна

У Росії на 81-му році життя помер онук радянського диктатора Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі. Очевидці розповіли про останні хвилини його життя.

"Чоловік йшов в сторону метро, в руках у нього була сумка. Він несподівано втратив свідомість і впав", – цитує очевидця L!FE. Перехожі викликали лікарів, але врятувати онука Сталіна не вдалося. Медики констатували смерть. За даними ЗМІ, Джугашвілі помер від гострої серцевої недостатності. Нагадаємо, 22 грудня у Москві на 81 році пішов із життя Євген Джугашвілі.

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