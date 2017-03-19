ЗМІ з'ясували, чим насправді був багатотисячний "кримський мітинг" у Чечні

У мітингу з нагоди так званого "приєднання" Криму до Росії у столиці Чечні Грозному взяли участь, за даними мерії міста, кілька тисяч осіб.

Щоправда, за інформацією видання "Кавказкий узел", деякі учасники заходу заявили, що місцева влада їх примусила взяти участь у "святкуваннях" річниці кримської окупації.

"Це був черговий "примус". Мітинг проводився в центрі міста, поруч з Будинком друку. Роздали нам прапори Росії, Чечні та "Єдиної Росії", транспаранти. Більше години нам довелося перебувати на мітингу. Виступали різні чиновники, а під кінець був концерт за участю місцевих зірок", – розповіла співробітниця одного з місцевих відомств Зарема.

За словами іншого учасника заходу, студента одного з ВНЗ Іслама, в його університеті занять не було, натомість усіх зігнали на мітинг.

Не ходити на мітинги та демонстрації не можна, тому що це загрожує недопуском до здачі заліків та іспитів,а також іншими неприємностями. Так, у всякому разі, нам говорять наші викладачі та методисти. Махати прапорами та тягати по годині-дві транспаранти задоволення особливого не приносить, тішить лише те, що все це закінчується безкоштовним концертом. Ну і ще можна посидіти з друзями в кафе,

– наголосив студент іншого ВНЗ Магомед.

Також дехто зі студентів зауважив, що 23 березня всіх знову зженуть на мітинг з нагоди Дня конституції Чечні.

"Загалом, два дні доведеться "вбити" на ці мітинги. Нас, студентів, як зазвичай, використовують як масовку, а потім оголосять, що мало не вся Чечня добровільно вийшла на ці мітинги", – скаржаться спудеї.

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