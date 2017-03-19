ЗМІ з'ясували промовисту деталь про "кримський мітинг" в Москві

У мітингу-концерті на Ворбйових горах на честь приєднання Криму до Росії брала участь професійна масовка.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Оголошення про набір масовки з'явилося у відкритій групі "Массовкі.ру" у соцмережах за три дні до фестивалю. Всім охочим обіцяли за три години роботи по 400 рублів.

Окрім того видання "Медуза" повідомляє, що журналістка Ірина Кравцова, на прохання видання вирушила на мітинг в складі групи людей, яких набирали на сайті massovki.net, обіцяючи кожному по 300 рублів за участь в заході. Члени групи, що зображували представників "Незалежної профспілки акторів театру і кіно", в супроводі координатора провели на Воробйових горах два з половиною години і отримали гонорар після закінчення мітингу.

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