ЗМІ з'ясували, як доля познущалась над солдатом, що знепритомнів на інавгурації Порошенка

Колишній вартовий почесного президентського полку Олександр Сікало, який під час інавгурації Петра Порошенка раптово втратив свідомість, зараз переживає не найкращі часи.

Про це повідомляє ресурс "Вести", який взяв інтерв’ю у колишнього караульного.

Зауважимо, що Україна дізналася про Олександра у 2014 році. Тоді під час інавгурації Порошенка 20-річний солдат від спеки раптом захитався, випустив карабін і впав непритомним прямо перед гарантом, який проходив повз.

Олександр Сікало впав на інавгурації Порошенка

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Свого часу він цей випадок називав добрим знаком щодо швидкого закінчення війни на Донбасі, однак війна триває досі, а в Олександра почалися серйозні проблеми.

За словами хлопця, після того випадку його обстежили у військовому госпіталі, щоправда там лікарі виявили у нього захворювання нирок і проблеми з серцем, але лікувати не стали.

У зв’язку з цим після виписки звільнили Сікала з армії.

Крім того, за рік хвороба з гострої форми перейшла у хронічну, а на повторне обстеження у Черкаській обласній лікарні його родині довелося позичати гроші у знайомих і сусідів. На цьому лікування для солдата закінчилося.

Як переконує дружина екс-солдата, непритомність і болі у нирках у нього не припиняються. Лікарі кажуть, що потрібно лягати на повне обстеження, але грошей на це немає.



Олександр Сікало сьогодні

У своєму висновку медики відзначили, що захворювання стало результатом запалення легенів, яке він підхопив під час проходження служби.

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Не склалося у хлопця і на сімейному фронті – хоча він і одружився та має хорошу дружину, однак змушений був повернутися з Києва, куди переїхав після звільнення, до рідної Шендерівки, що на Черкащині, але тут його другій половинці знайти роботу дуже складно.