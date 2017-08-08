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ЗМІ з'ясували, як доля познущалась над солдатом, що знепритомнів на інавгурації Порошенка

10:20, сьогодні 9565 Читать новость на русском
Олександр Сікало знепритомнів на інавгурації Порошенка
Олександр Сікало знепритомнів на інавгурації Порошенка / Соцмережі

Колишній вартовий почесного президентського полку Олександр Сікало, який під час інавгурації Петра Порошенка раптово втратив свідомість, зараз переживає не найкращі часи.

Про це повідомляє ресурс "Вести", який взяв інтерв’ю у колишнього караульного.

Зауважимо, що Україна дізналася про Олександра у 2014 році. Тоді під час інавгурації Порошенка 20-річний солдат від спеки раптом захитався, випустив карабін і впав непритомним прямо перед гарантом, який проходив повз.

Олександр Сікало впав на інавгурації Порошенка

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Свого часу він цей випадок називав добрим знаком щодо швидкого закінчення війни на Донбасі, однак війна триває досі, а в Олександра почалися серйозні проблеми.

За словами хлопця, після того випадку його обстежили у військовому госпіталі, щоправда там лікарі виявили у нього захворювання нирок і проблеми з серцем, але лікувати не стали.

У зв’язку з цим після виписки звільнили Сікала з армії.

Крім того, за рік хвороба з гострої форми перейшла у хронічну, а на повторне обстеження у Черкаській обласній лікарні його родині довелося позичати гроші у знайомих і сусідів. На цьому лікування для солдата закінчилося.

Як переконує дружина екс-солдата, непритомність і болі у нирках у нього не припиняються. Лікарі кажуть, що потрібно лягати на повне обстеження, але грошей на це немає.

Сікало, Порошенко, інавгурація, непритомний
Олександр Сікало сьогодні

У своєму висновку медики відзначили, що захворювання стало результатом запалення легенів, яке він підхопив під час проходження служби.

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Не склалося у хлопця і на сімейному фронті – хоча він і одружився та має хорошу дружину, однак змушений був повернутися з Києва, куди переїхав після звільнення, до рідної Шендерівки, що на Черкащині, але тут його другій половинці знайти роботу дуже складно.

Теги: Новини України Петро Порошенко Президент України Збройні Сили України Міністерство оборони України Здоров'я
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