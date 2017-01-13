Зміни у візиті Байдена: зустріч з Порошенком він також переніс

Віце-президент США Джозеф Байден таки здійснить візит в Україну, але зустрічі з першими особами держави були перенесені.

Зокрема, прес-служба Петра Порошенка інформує про зміни щодо його зустрічі з Байденом, яка спершу була запланована на неділю, 15 січня.

У зв’язку із змінами у робочому графіку Віце-Президента США, зустріч Президента України Петра Порошенка та Віце-Президента США Джозефа Байдена відбудеться 16 січня 2017 року в Києві,

– йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

На 9:00 запланована церемонія зустрічі, а об 11:15 Порошенко з Бай деном вийдуть до преси.

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До слова, на 7:30 16 січня у Байдена запланована зустріч з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Нагадаємо, раніше була інформація, що віце-президент США Джозеф Байден в останній тиждень на посаді 15 січня прибуде в Україну. У Білому домі пояснили, що такий візит має на меті засвідчити підтримку України зі сторони США та особлисто Джо Байдена.