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SMS-МАЯК проти рейдерів

Нова тема 19:09, 22 грудня 45 Читать новость на русском
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В Україні презентували новий сервіс, який вбереже власників нерухомості від втрати свого майна.

Відтепер вони зможуть отримувати повідомлення про будь-які операції з їхньою власністю. Причому в онлайн режимі. Розповіли представники Мінюсту та компанії "ЛІГА:ЗАКОН".

"Головна мета – миттєве інформування зацікавленої особи, щоб в неї була можливість миттєво відреагувати, звернутися до будь-якого державного реєстратора та подати заяву на заборону в проведенні цієї реєстраційної дії", – зазначив заступник міністра юстиції України Павло Мороз.

Аби скористатися новим сервісом достатньо зробити усього три кроки. Зареєструватися на сайті, увійти в свій профіль та обрати потрібну послугу. Зробити це може будь-який українець.

"Будь-який об'єкт, який поставив на контроль, отримує інформацію тільки про те, що з об'єктом щось сталося. Друга частина сервісу орієнтована на власників, вона здійснюється при використанні електронного ключа цифрового підпису. Спочатку року реалізували хмарну платформу інформаційно-комунікаційну, яка дозволяє швидко запускати подібні сервіси", – розповів директор з управління продуктами компанії "ЛІГА:ЗАКОН" Дмитро Глазунов.

Сервіс передбачає, що, крім повідомлень на телефон, інформація дублюватиметься на електронну пошту клієнта. Наразі користуватися SMS-МАЯК можуть фізичні особи. Але вже найближчим часом послуга стане доступною і для бізнесу.

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