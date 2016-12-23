Значні втрати на фронті: стало відомо, скільки бійців загинуло на Світлодарській дузі від неділі

У Міноборони підтверджують значні втрати серед українських військових в боях в районі Світлодарської дуги.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, починаючи з неділі в цьому районі загинуло 8 українських військовослужбовців.

З 18 грудня і по сьогодні на цій ділянці фронту загинули 8 наших військовослужбовців,

– сказав Лисенко.

Він також уточнив інформацію про українських воїнів, що потрапили в полон бойовиків.

"18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це по інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту", – наголосив речник Міноборони.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще троє зазнали поранень.

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