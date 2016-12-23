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Телеканал новин 24 Значні втрати на фронті: стало відомо, скільки бійців загинуло на Світлодарській дузі від неділі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Значні втрати на фронті: стало відомо, скільки бійців загинуло на Світлодарській дузі від неділі

13:13, сьогодні 14623 Читать новость на русском
Сили АТО зазнають значних втрат на фронті
Сили АТО зазнають значних втрат на фронті / 24 Канал

У Міноборони підтверджують значні втрати серед українських військових в боях в районі Світлодарської дуги.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

За даними штабу, починаючи з неділі в цьому районі загинуло 8 українських військовослужбовців.

З 18 грудня і по сьогодні на цій ділянці фронту загинули 8 наших військовослужбовців,
– сказав Лисенко.

Він також уточнив інформацію про українських воїнів, що потрапили в полон бойовиків.

"18 грудня один наш боєць був поранений і потрапив у полон. Більше немає військових, які потрапили в полон. Це по інформації командирів підрозділів, які тримають оборону на цій ділянці фронту", – наголосив речник Міноборони.

Лисенко також підтвердив, що за минулу добу на Донбасі загинуло двоє українських військових, ще троє зазнали поранень.

Читайте також: Білецький розповів в чому важливість Світлодарської дуги для України та терористів

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Міністерство оборони України Жертви
Джерело: 24 Канал
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