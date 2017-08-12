17:06
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 15:00: Політичні протести у Кенії. Столітній пиріг
Випуск новин
15:59, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знаменитий футболіст жартома попросив Трампа почекати з ядерною війною

15:40, сьогодні 494 Читать новость на русском
Гарі Лінекер написав прохання до Дональда Трампа щодо ядерної війни
Гарі Лінекер написав прохання до Дональда Трампа щодо ядерної війни / Getty Images

Знаменитий форвард збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа, в якому той написав чергові погрози на адресу КНДР. Свій жартівливий коментар футболіст написав у Twitter.

"Військові засоби вирішення питання напоготові до використання на випадок, якщо Північна Корея поведеться нерозумно. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях", – написав Трамп у своєму Twitter.

Читайте також: Стівен Кінг знову написав дошкульний твіт про Дональда Трампа

Коментуючи цей допис американського лідера, Лінекер попросив не починати ядерний конфлікт до закінчення 1-го туру чемпіонату Англії з футболу.

"Чи не могли б ви почекати з початком ядерної війни до кінця стартового туру Прем'єр-ліги? Спасибі, футбольні вболівальники", – мовиться у повідомленні.

Теги: Дональд Трамп США Ядерна безпека КНДР Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши
сьогодні, 16:12 Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши "старания" могут быть отлично вознаграждены деньгами
Блог Соцмережі 490
Недореформовані: як копи приїхали
сьогодні, 14:00 Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом
Дмитро Гнап 1742
сьогодні, 13:00 "Договорняки" Порошенка: найцікавіші оборудки, схеми та махінації президента
Сергій Лещенко 1904
Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
сьогодні, 12:02 Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
Ян Валетов 1389
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 422
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Смертельна ДТП трапилася на Київщині через раптову появу кабана
 25 травня , 15:26
Масова сутичка сталась в Одесі, стусанів отримали і поліцейські: відео
 16 травня , 07:59
Активісти закидали Барну яйцями біля Ради: з'явилисяся фото, відео
 13 липня , 12:46
Як окупований Донецьк відзначає 9 травня: "георгіївські стрічки" та прапори СРСР і Росії
 9 травня , 12:56
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук