Знаменитий футболіст жартома попросив Трампа почекати з ядерною війною

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Знаменитий форвард збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа, в якому той написав чергові погрози на адресу КНДР. Свій жартівливий коментар футболіст написав у Twitter.
"Військові засоби вирішення питання напоготові до використання на випадок, якщо Північна Корея поведеться нерозумно. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях", – написав Трамп у своєму Twitter.
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Коментуючи цей допис американського лідера, Лінекер попросив не починати ядерний конфлікт до закінчення 1-го туру чемпіонату Англії з футболу.
"Чи не могли б ви почекати з початком ядерної війни до кінця стартового туру Прем'єр-ліги? Спасибі, футбольні вболівальники", – мовиться у повідомленні.