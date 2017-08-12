Знаменитий футболіст жартома попросив Трампа почекати з ядерною війною

Знаменитий форвард збірної Англії Гарі Лінекер прокоментував повідомлення президента США Дональда Трампа, в якому той написав чергові погрози на адресу КНДР. Свій жартівливий коментар футболіст написав у Twitter.

"Військові засоби вирішення питання напоготові до використання на випадок, якщо Північна Корея поведеться нерозумно. Сподіваюся, Кім Чен Ин знайде інший шлях", – написав Трамп у своєму Twitter.

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Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 августа 2017 г.

Коментуючи цей допис американського лідера, Лінекер попросив не починати ядерний конфлікт до закінчення 1-го туру чемпіонату Англії з футболу.

"Чи не могли б ви почекати з початком ядерної війни до кінця стартового туру Прем'єр-ліги? Спасибі, футбольні вболівальники", – мовиться у повідомленні.