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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Знайдено мертвим сина екс-президента Польщі

08:57, сьогодні 294 Читать новость на русском
Пшемислав Валенса
Пшемислав Валенса / Фото з відкритих джерел

У польському місті Гданськ знайдено мертвим 43-річного сина екс-президента Леха Валенси Пшемислава.

Про це повідомляє місцева радіостанція "RMF 24".

Тіло сина виявив Лех Валенса, який одразу викликав карету швидкої допомоги. За попередніми даними, ніяких пошкоджень на тілі Пшемислава не зафіксовано.

На місці працюють правоохоронці, які проводять допит близьких родичів померлого.

На даний момент виключається причетність до його смерті третіх осіб.

Нагадаємо, у екс-президента Польщі Леха Валенси (1990-1995 роки) і його дружини Данути вісім дітей, з них – четверо синів і чотири доньки.

Теги: Кримінал Втрати Жертви Польща
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