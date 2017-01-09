Знайдено мертвим сина екс-президента Польщі

У польському місті Гданськ знайдено мертвим 43-річного сина екс-президента Леха Валенси Пшемислава.

Про це повідомляє місцева радіостанція "RMF 24".

Тіло сина виявив Лех Валенса, який одразу викликав карету швидкої допомоги. За попередніми даними, ніяких пошкоджень на тілі Пшемислава не зафіксовано.

На місці працюють правоохоронці, які проводять допит близьких родичів померлого.

На даний момент виключається причетність до його смерті третіх осіб.

Нагадаємо, у екс-президента Польщі Леха Валенси (1990-1995 роки) і його дружини Данути вісім дітей, з них – четверо синів і чотири доньки.