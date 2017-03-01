22:29
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, сьогодні
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, сьогодні
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 20:00: Скільки треба грошей на ремонт українських доріг. Розведення сил на Донбасі
Випуск новин
22:16, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Знайдено причину народження дітей з малою вагою тіла

21:02, сьогодні 661 Читать новость на русском
Маленькі діти
Маленькі діти / Фото з відкритих джерел

Вчені дослідили, що вагітність в умовах незвичної жари або в холод може спричинити народження дитини з недостатньою вагою.

До такого висновку прийшли дослідники з США, розповідає Live Science.

Вчені дослідили та проаналізували інформацію про 220 тисяч дітей, які народилися в США в 2002-2008 роках. Виявилося, що жінки, які під час вагітності перебували в незвично жарких або холодних погодних умовах, мали збільшений ризик народження дитини з малою вагою тіла.

Жінки, які у ближче до середини терміну вагітності стикалися зі спекою або похолоданням, на 18-31% частіше народжували дітей з дуже маленькою вагою. У тих, хто провів в таких умовах всю вагітність, ризик був в 2,5 рази вищим.

Показники аномальної спеки та сильних холодів вираховувались щодо середньої температури в регіоні проживання вагітних жінок.

Читайте також: Повна відмова від алкоголю – небезпечна, – вчені

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
сьогодні, 22:12 Перехоплена розмова Захарченка: що має викликати смутні підозри в СБУ
Богдан Яременко 2984
Інвестиції
сьогодні, 21:01 Інвестиції "по любові", або Чи може бути бізнес без уряду?
Яніна Ткачук 150
Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
сьогодні, 20:35 Не їсти після 18 – це здорово чи міф? Тест про здоровий спосіб життя
1567
Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
сьогодні, 20:00 Щоб люди були щасливішими: чи реально в Україні ввести 6-годинний робочий день
Анна Косинська 1825
Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
сьогодні, 19:04 Як часто потрібно прибирати вдома: пізнавальна інфографіка
1560
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук