Знайдено причину народження дітей з малою вагою тіла

Вчені дослідили, що вагітність в умовах незвичної жари або в холод може спричинити народження дитини з недостатньою вагою.

До такого висновку прийшли дослідники з США, розповідає Live Science.

Вчені дослідили та проаналізували інформацію про 220 тисяч дітей, які народилися в США в 2002-2008 роках. Виявилося, що жінки, які під час вагітності перебували в незвично жарких або холодних погодних умовах, мали збільшений ризик народження дитини з малою вагою тіла.

Жінки, які у ближче до середини терміну вагітності стикалися зі спекою або похолоданням, на 18-31% частіше народжували дітей з дуже маленькою вагою. У тих, хто провів в таких умовах всю вагітність, ризик був в 2,5 рази вищим.

Показники аномальної спеки та сильних холодів вираховувались щодо середньої температури в регіоні проживання вагітних жінок.

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