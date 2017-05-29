Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах "Яндекс"

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29 травня працівники СБУ прийшли з обшуками у два офіси компанії "Яндекс. Україна" – в Києві та Одесі.
Обшуки проводять на основі статті про державну зраду, стаття також поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Максимальне покарання, яке перебачене, позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.
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В соцмережах на обшуки відерагували з гумором. В мережі іронізують з приводу гасла "Яндекса" – "Знайдеться все!", а також пропонують працівникам IT-сфери повертатись до печерного життя.
До слова, компанія "Яндекс. Україна" повідомила своїх клієнтів, що припиняє свою фінансову діяльність на території України.
А 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.