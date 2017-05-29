Знайдеться все. В мережі кепкують з обшуків СБУ в офісах "Яндекс"

29 травня працівники СБУ прийшли з обшуками у два офіси компанії "Яндекс. Україна" – в Києві та Одесі.

Обшуки проводять на основі статті про державну зраду, стаття також поширюється на загрозу інформаційній безпеці країни. Максимальне покарання, яке перебачене, позбавлення волі строком на 12-15 років з конфіскацією майна.

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В соцмережах на обшуки відерагували з гумором. В мережі іронізують з приводу гасла "Яндекса" – "Знайдеться все!", а також пропонують працівникам IT-сфери повертатись до печерного життя.

Спецназ СБУ показал, как правильно загуглить Яндекс — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 29 мая 2017 г.

Яндекс настолько плохой поисковик, что чтобы там найти что-то релевантное, нужно прийти в ним в офис. — МинПанд (@crimeapanda) 29 мая 2017 г.

Приходит СБУ в Яндекс и по запросу "обыск" находит всё, кроме обыска. — МинПанд (@crimeapanda) 29 мая 2017 г.

Кто кстати не в курсе - у Яндекса часть команды разработки все время находилась в Крыму — Кардинал SoF (@sofnesk) 29 мая 2017 г.

До слова, компанія "Яндекс. Україна" повідомила своїх клієнтів, що припиняє свою фінансову діяльність на території України.



А 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.