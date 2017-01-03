Знайшлись родичі Олександра Олеся і відреагували на його перепоховання

В Канаді знайшлись правнуки відомого українського поета Олександра Олеся.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Він зазначив, що вдалось розшукати двох канадських правнуків Олеся і вони згоді на перепоховання свого предка в Україні.

Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля — Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 січня 2017 р.

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Нагадаємо, 3 січня розгорівся скандал довкола могили відомого українського поета Олександра Олеся, який був похований у Празі.



Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію щодо примусової ексгумації останків українського письменника Олександра Олеся.



Довідка: За чеськими законами, після поховання за місце на кладовищі потрібно платити ренту. Донедавна за могилу Олександра Олеся сплачував за власною ініціативою виходець з України Володимир Михайлишин, проте він помер. Його син захотів поховати батька саме на місці Олеся.