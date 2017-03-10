Зниклі розвідники ЗСУ потрапили у полон бойовиків "ЛНР"

Зниклі у лютому українські розвідники потрапили у полон терористів "ЛНР".

Про це в Facebook повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

У п’ятницю, 10 березня, бойовики виклали відео допиту військових ЗСУ, які виявилися зниклими розвідниками.

В командуванні зазначили, що після зникнення розвідників, представники ЗСУ намагалися встановити місце ї перебуваннях, але проведені заходи результатів не дали.

Викладене 10 березня відео дало можливість переконатися, що наші військовослужбовці живі і перебувають у полоні російсько-терористичних військ,

– мовиться в повідомленні.

В ССО пояснили, що військові виконували штатні завдання з ведення спецрозвідки в певних районах, які не пов'язані з підривною діяльністю і не становлять загрози для мирного населення.

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"Ми ініціюємо звернення до міжнародних правозахисних організацій, Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, інших організацій, громадських і державних діячів з проханням забезпечити дотримання людської поведінки і швидкого повернення додому військовослужбовців ЗС України, які потрапили в руки терористів на підконтрольній їм території Луганської області", – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 лютого група розвідників ЗСУ зникла в зоні АТО.



Терористи так званої "ЛНР" заявляли, що українські розвідники, вірогідно, загинули.