Зникнення журналістки з підводного човна: субмарину підняли на поверхню

У Данії підняли з дна затонулий приватний підводний човен "Наутілус". Поліція обстежила корабель, проте жодних слідів зниклої шведської журналістки Кім Волл там не виявили.

Про це під час спеціального брифінгу повідомив представник поліції Копенгагена, який займатиметься розслідуванням справи, інформує "Медуза".

У підводному човні нікого немає, ні живого, ні мертвого,

– заявив представник данської поліції Йенс Меллер Йенсен журналістам.

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У поліції запевнили, що продовжують шукати зниклу журналістку і не припиняють пошуки, як на суші, так і в морі.

Представник поліції Копенгагена Йенс Меллер Йенсен на брифінгу також повідомив, що власник підводного човна Петер Мадсен, заарештований за підозрою у вбивстві Уолл, змінив свідчення.

Раніше Мадсен стверджував, що ще увечері 10 серпня висадив Уолл на берег на причалі в Копенгагені. Щоправда, як тепер він пояснює загадкове зникнення журналістки зі свого підводного човна, у поліції уточнювати не стали.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що біля берегів Данії затонув найбільший приватний човен "Наутілус".



Перед затопленням власник судна Петер Мадсен привів на субмарину шведську журналістку Кім Волл. 12 серпня з’ясувалось, що журналістка загадково зникла і востаннє її бачила саме з Мадсеном.