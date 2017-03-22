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Знищені ворожі такни та відвойовані нові позиції – деталі бою біля Маріуполя

19:54, сьогодні 147 Читать новость на русском
Морпіхів подали для державних нагород
Морпіхів подали для державних нагород / na.mil.gov.ua

20 березня на в районі Маріуполя відбувся тяжкий бій, що забрав життя двох українських бійців. Нині стали відомі деталі цього серйозного бою.

Як розповіло виданню InfoResist джерело в АТО, морпіхи дали гідну відсіч атаці терористів, в результаті чого ворог втік. Більше того, українцям вдалось відвоювати частину позиції бойовиків у цьому районі.

"Під час контратаки були захоплені позиції бойовиків, проведено інженерне облаштування для їх утримання", – розповіло джерело.

Після цього, морпіхи провели евакуацію поранених, та "по дорозі" відбили ще одну атаку противника. Один з бійців підбив танк противника.

Крім того, ще один морпіх практично в рукопашному бою знищив трьох бойовиків. Нині, за словами співрозмовника видання, командування подало його до вищої нагороди. До нагородження подали й інших бійців, що брали участь у цьому бою.

Загалом тоді морпіхи знищили 9 бойовиків і 7 поранили.

Нагадаємо, вдень 20 березня біля населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку, був тяжкий бій. За даними української розвідки, внаслідок бою 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені.

Теги: Україна
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